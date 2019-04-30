Финансы

Экономический прогноз на майКоммерсантъ 03:17

2. Инфляция после рывка в начале года в апреле, похоже, вырастет незначительно, и в мае эта тенденция сохранится.
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Экономический прогноз на май

Коммерсантъ03:17
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Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Театры

Сухоруков прокомментировал отмену спектаклей из-за его болезни

Актер Виктор Сухоруков рассказал «Звезде», почему руководство Театра имени Моссовета приняло решение отменить спектакли с его участием после того, как артист получил травму.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости

Обновлено в 08:37
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Обновлено вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка

30-летняя актриса, которую прославили роли в популярных сериалах канала ТНТ, ждет ребенка.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

США впервые применили F-35A в боевых условиях

ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.
Обновлено в 09:45
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях

Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Обновлено в 10:17
Интернет

Facebook показал редизайн сайта и приложений

Социальная сеть Facebook представила редизайн сайта и приложений на ежегодной конференции для разработчиков F8 2019.
Обновлено вчера в 15:52
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Зеленский вновь извинился за кадры с Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использование в передаче "ЧистоNеws" кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено вчера в 13:09
Игры

В гонках Overpass физика будет важнее скорости

В отличие от обычных гоночных игр, в Overpass побеждают не те, кто смог выжать максимальную скорость, а те, кто справился со сложностями трассы.
Обновлено вчера в 10:59
Культура

Юрий Лоза рассказал, как устроено шоу «Голос»

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал скандал, связанный с победой дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос».
Обновлено вчера в 02:44
Экономика

Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy

Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Футбол

Испанская полиция сегодня задержала фанатов «Ливерпуля» в Барселоне

Испанская полиция 1 мая задержала шестерых фанатов «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов в Барселоне.
Обновлено в 08:34
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Здоровье

Россиянам рекомендовали есть не более 400 граммов шашлыка в день

Шашлыка не рекомендуется есть более 400 граммов в день.
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Нефтепровод «Дружба» начали очищать от некачественной нефти

Систему магистральных нефтепроводов "Дружба" в среду начали очищать от некачественной нефти, работы идут по плану, сообщил первый заместитель гендиректора - главный инженер предприятия "Гомельтранснефть Дружба", являющегося оператором белорусского участка "Дружбы", Андрей Вериго.
Обновлено в 09:00
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Общественные деятели из США стали участниками первомайской демонстрации, которая прошла в Симферополе.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
Общество

Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии

Обновлено в 09:25
Происшествия

На первомайском шествии задержали координатора штаба Навального

Обновлено в 06:46
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Космос

В Сети появилась первая в мире «фотография бога»

Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

Обкуренный Резник устроил дебош на первомайском шествии в Петербурге

Обновлено в 08:58
Общество

В Ростове объявлено штормовое предупреждение

В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
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Российский финансист, заместитель председателя Центрального банка России, заведующий кафедрой в РАНХиГС.
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