Экономика
Экологический сбор с производителей сигарет могут ввести в РоссииКапитал страны вчера в 00:10
Представители федерального проекта "Трезвая Россия" выступили с инициативой взимать с производителей табачной продукции экологический сбор. Письмо с данными предложениями было направлено в Минздрав РФ и Минприроды РФ.
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с чего всё началось
Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая. Размер платежа должен составить не менее 5 рублей с пачки, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».Известия02 июня в 17:02
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