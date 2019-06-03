Экологический сбор с производителей сигарет могут ввести в РоссииКапитал страны вчера в 00:10

Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая. Размер платежа должен составить не менее 5 рублей с пачки, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Представители федерального проекта "Трезвая Россия" выступили с инициативой взимать с производителей табачной продукции экологический сбор. Письмо с данными предложениями было направлено в Минздрав РФ и Минприроды РФ.

Экологический сбор с производителей сигарет могут ввести в России

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