Общество

Экологические платежи собираются объединить в один фондРЕН ТВ вчера в 18:50

Все экологические платежи могут объединить в новом фонде. Это способно стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.
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Минэкономразвития предложило создать экологический фонд

Пятый каналвчера в 23:29

Экологические платежи могут объединить в отдельный фонд — Минэкономразвития

Телеканал 360°вчера в 22:42

Экологические платежи собираются объединить в один фонд

РЕН ТВвчера в 18:50

МЭР предлагает не кодифицировать экологические платежи

Право.ру01:32

Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд

Известиявчера в 18:40
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Армия и оружие

Белорусские десантники отработают проведение гумакций под Ульяновском

Белорусские десантники совместно с российскими коллегами отработают проведение гумакций в ходе учений под Ульяновском.
Обновлено в 03:25
Футбол

УЕФА представил талисман Евро-2020

Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие

Боевые самолеты начнут бомбить лед в Петербурге и Ленобласти

Обновлено в 00:51
Общество

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Года не хватило: после пожара в «Зимней вишне» всё еще закрыты 100 ТРЦ

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 00:29
Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Обновлено в 00:30
Армия и оружие

В США оценили эффективность российского Су-35С

Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.
Обновлено вчера в 11:38
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Культура

Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой

Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие

Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 15.03.19 – 21.03.19

Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ДНР 68 раза.
Обновлено в 01:41
Футбол

Капелло назвал лучших игроков, которых он тренировал

Обновлено вчера в 06:52
Политика

В США обнародовали основные итоги расследования Мюллера

Целью расследования Мюллера было выяснить, действительно ли Трамп или сотрудники его штаба договорились с Россией о вмешательстве в выборы и пытался ли президент впоследствии незаконно препятствовать расследованию.
Обновлено вчера в 16:22
Транспорт

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено вчера в 09:42
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР

Обновлено вчера в 13:05
Кино

В Сети появился трейлер фильма о повзрослевшей Даше-путешественнице

Обновлено в 03:00
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Авария с участием трех машин произошла на трассе Кашира - Озеры в Подмосковье, погибли три человека.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»

Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Общество

В Барнауле учительницу уволили из школы за фото в купальнике

В Барнауле молодую учительницу уволили из общеобразовательной школы за фото в купальнике, размещенное в соцсетях.
Обновлено в 03:16
Интернет

Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседника

Пользователи Telegram теперь могут удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах.
Обновлено в 01:28
Общество

Стало известно о климатических угрозах югу России

Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников стал третьей звездой дня в НХЛ

Третьей звездой был признан российский нападающий клуба "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников.
Обновлено в 02:55
Экономика

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора.
Обновлено вчера в 17:52
Общество

Импорт детского питания в России оказался под угрозой

Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Спорт

Ветеран разведки Санников: Спасский проиграл Фишеру в Москве

Бывший сотрудник Службы внешней разведки Георгий Санников рассказал журналистам, что знаменитый шахматный матч в Рейкьявике между советским гроссмейстером Борисом Спасским и американцем Робертом Фишером проходил в условиях небывалого психологического давления на нашего шахматиста.
Обновлено в 00:55
Политика

Рогозин оценил строительство космодрома «Восточный» в 92 млрд рублей

Обновлено в 03:36
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