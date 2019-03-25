Экологические платежи собираются объединить в один фондРЕН ТВ вчера в 18:50

Все экологические платежи могут объединить в новом фонде. Это способно стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.

Экологические платежи собираются объединить в один фонд

Армия и оружие Белорусские десантники отработают проведение гумакций под Ульяновском Белорусские десантники совместно с российскими коллегами отработают проведение гумакций в ходе учений под Ульяновском.

Армия и оружие Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Общество Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря.

Происшествия Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Армия и оружие В США оценили эффективность российского Су-35С Американский журнал The National Interest (NI) оценил эффективность российского Су-35С и пришел к выводу, что многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Культура Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.

Происшествия На военной базе США в Японии произошел взрыв На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.

Политика В США обнародовали основные итоги расследования Мюллера Целью расследования Мюллера было выяснить, действительно ли Трамп или сотрудники его штаба договорились с Россией о вмешательстве в выборы и пытался ли президент впоследствии незаконно препятствовать расследованию.

Происшествия Три человека погибли в результате ДТП в Подмосковье Авария с участием трех машин произошла на трассе Кашира - Озеры в Подмосковье, погибли три человека.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Брянске Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.

Общество В Барнауле учительницу уволили из школы за фото в купальнике В Барнауле молодую учительницу уволили из общеобразовательной школы за фото в купальнике, размещенное в соцсетях.

Интернет Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседника Пользователи Telegram теперь могут удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах.

Общество Стало известно о климатических угрозах югу России Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.

Экономика Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора.

Общество Импорт детского питания в России оказался под угрозой Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.