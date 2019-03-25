Общество
Экологические платежи собираются объединить в один фондРЕН ТВ вчера в 18:50
Все экологические платежи могут объединить в новом фонде. Это способно стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.
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Экологические платежи могут объединить в отдельный фонд — Минэкономразвития
Телеканал 360°вчера в 22:42
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