Политика
Экологические платежи собираются объединить в один фондРЕН ТВ вчера в 18:50
Все экологические платежи могут объединить в новом фонде. Это способно стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс. об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.
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Экологические платежи могут объединить в отдельный фонд ‐ Минэкономразвития
Телеканал 360°вчера в 22:42
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Армия и оружие
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном
Глава городской администрации Горловки Иван Приходько подтвердил информацию о миномётном обстреле Доломитного, а также заверил, что обе женщины не пострадали в результате вооружённой агрессии украинской армии.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
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Экономика
Ветеринары переходят на детское питание
Согласно проекту (документ опубликован на правовом портале ЕАЭС), на такие товары должны оформляться ветеринарные сертификаты, разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран.
Обновлено вчера в 17:52
Космос
Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера
На новом снимке NASA запечатлены многочисленные вихревые образования в атмосфере Юпитера.
Обновлено 23 марта в 16:00
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
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На военной базе США в Японии произошел взрыв
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Происшествия
В центральной части Израиля сработали сирены тревоги
В густонаселенной центральной части Израиля – населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива — утром 25 марта сработали сирены тревоги, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Российские футболисты обыграли сборную Казахстана
Обновлено вчера в 11:56
Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Новый караван мигрантов направляется в сторону США
Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено вчера в 21:36
Экономика
Что правительство делало с платежами за негативное воздействие
Первой причиной резкого снижения поступлений ПНВОС стало принятие в сентябре 2016 года нового постановления правительства о таких платежах.
Обновлено вчера в 17:49
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Политика
В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой написала умершей маме письмо
12-летняя дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо. Об этом рассказал Виктор Началов, отец Юлии.
Обновлено вчера в 09:13
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
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Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде
Лайнер, на борту которого оставались 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
Дочь маршала Конева отказалась судиться с Comedy Woman
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Доклад Мюллера: российские хакеры взломали почту Клинтон
"Специальный прокурор выяснил, что правительственные хакеры из России успешно взломали компьютеры и получили письма от близких к кампании Клинтон людей и организаций демократической партии и публично распространили эти материалы", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕС
Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали извиниться за тиражирование ложных сведений об антикоррупционном расследовании против Порошенко.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах
В пресс-службе Минобрнауки отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям.
Обновлено в 00:00
Происшествия
С начала 2019 года в России зафиксировано более 2000 лжеминирований
С начала 2019 года в России зафиксированы более 2 тыс. ложных сообщений о минировании различных объектов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
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Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено вчера в 15:08
Теннис
Касаткина уступила Винус Уильямс в третьем круге турнира в Майами
Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Майами на стадии 1/16 финала.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома
Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.
Обновлено вчера в 13:56