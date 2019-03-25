Политика
Экологические платежи собираются объединить в один фондРЕН ТВ 18:50
Все экологические платежи могут объединить в новом фонде. Это способно стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс. об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.
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Происшествия
В Сочи на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с двумя детьми
В Сочи 26-летний водитель на иномарке сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.
Обновлено в 16:26
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено в 19:16
Игры
Хидео Кодзима: производство Death Stranding достигло «решающего этапа»
По словам Кодзимы, производство игры находится на «решающем этапе».
Обновлено в 06:37
Происшествия
«Зимняя вишня» набрала 800 томов
В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.
Обновлено в 15:27
Спорт
Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 11:18
Политика
Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу
Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна.
Обновлено в 19:12
Наука
Роботы научили рыб и пчел общаться
В ходе эксперимента европейских ученых роботы научили рыб и пчел передавать разные сигналы и координировать действия.
Обновлено вчера в 07:09
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Обновлено в 03:46
Экономика
Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк
Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено в 20:18
Здоровье
Опиоидный кризис в США: почему все больше американцев становятся зависимыми от обезболивающих препаратов
Гарри Княгницкий попытался выяснить, кто именно заинтересован в таком количестве опиоидов на рынке и почему властям США никак не удается справиться этим самым настоящим кризисом.
Обновлено в 10:40
Наука
Назван неожиданный способ увеличить продолжительность жизни
Обновлено в 21:20
Футбол
Левников назначен на матч квалификационного турнира Евро-2020
УЕФА назначила российскую бригаду судей на матч квалификационного раунда Евро-2020 между Италией и Лихтенштейном.
Обновлено в 19:01
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Лайнер Viking Sky прибыл в порт
Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения.
Обновлено в 11:41
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы, сделанные генпрокурором США Уильямом Барром на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о «российском вмешательстве».
Обновлено в 18:11
Футбол
Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020
Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:52
Политика
Порошенко обвинили в убийстве брата
Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Общество
Магаданские чиновники отказали историческому центру города в статусе «культурного наследия»
Несогласие с решением отдела по охране ОКН выразили магаданские ученые, главные научные сотрудники областного краеведческого музея Сергей Ефимов и Александр Навасардов, принимавшие участие в составлении исторической справки к заявке И.К. Лазуткиной по пр. Ленина.
Обновлено в 20:55
Культура
Августина Филиппова отметила 25-летие творческой карьеры
25-летие карьеры известного модельера Августины Филипповой отгремело вчера, 24 марта, в Государственном театре оперы и балета.
Обновлено в 20:00
Здоровье
Эпидемии гриппа и ОРВИ еще не кончились, весной они в самом разгаре
Вторую волну гриппа и ОРВИ медики прогнозируют на начало весны.
Обновлено в 10:16
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Обновлено в 12:12