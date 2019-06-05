Общество

Определены самые грязные и чистые регионы РоссииГазета.Ru 05:51

Общественная организация "Зеленый патруль" создала рейтинг самых "грязных" регионов России по итогам весны 2019 года. В него вошли Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.
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В тройку самых неэкологичных районов по итогам весны 2019 года вошли Свердловская, Челябинская и Иркутская области, говорится в сообщении
 общественной организации «Зеленый патруль».
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