Определены самые грязные и чистые регионы РоссииГазета.Ru 05:51

с чего всё началось

Общественная организация "Зеленый патруль" создала рейтинг самых "грязных" регионов России по итогам весны 2019 года. В него вошли Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Политика Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.

Экономика Уволенный за критику «Газпрома» аналитик нашел новую работу Бывший аналитик Sberbank CIB Александр Кудрин, уволенный после критики «Газпрома», устроился на новую работу — в инвестиционную компанию «Атон», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие В России начнут разработку аналога «Мистраля» Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Экономика На ПМЭФ привезли золотой «Aurus» На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует в Санкт-Петербуоге в четверг, 6 июня, покажут новинку отечественного элитного автопрома – золотой «Aurus».

Политика Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.

Происшествия На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.

Гаджеты Американские разработчики подали в суд на Apple По мнению истцов, Apple "ограничивает инновации", например покупки внутри приложений под iOS, а жесткие правила мешают разработчикам.

Авто Kia показала официальные фото внедорожного Kia Xceed В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Армия и оружие Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА Джанни Инфантино был на безальтернативной основе переизбран на пост президента ФИФА.

Политика Оппозиционеры на Украине объединятся Как отмечается, такое решение оппозиционеры приняли, чтобы перехватить инициативу на юго-востоке страны и набрать больше голосов на выборах в парламент 21 июля.

Шоу-бизнес Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика» Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.

Энергетика Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».

Шоу-бизнес Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным Российский актер Станислав Садальский подверг критике разговор телеведущего Владимира Познера с юмористом Максимом Галкиным.

Общество В российских поездах появились ароматизированные вагоны В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.

Происшествия Студент из Кении заварил в астраханском общежитии взрыв Сегодня, пятого июня, не разобравшись, жители Астрахани стали наводить панику, преимущественно в социальных сетях, что в общежитии Астраханского государственного медицинского университета взорвался бытовой газ.