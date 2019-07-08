Политика

Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил ЕвропойRT на русском 10:50

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
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Берни Экклстоун
Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит и выполняет свои обещания.
— Берни Экклстоун, британский бизнесменРИА Новости 11:23

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«Я бы прикрыл Путина от пули». Экс-глава Формулы-1 хочет, чтобы президент России правил Европой

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Берни Экклстоун
Британский бизнесмен
Английский бизнесмен, в настоящее время почетный президент FOM и FOA. Также владеет долей компании «Альфа Према», материнской компании группы компаний Формула-1. По сути, до 23 января 2017 года он являлся руководителем Формулы-1 в целом. Также являлся совладельцем футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» до продажи его Тони Фернандесу - главе авиакомпании Air Asia и бывшему владельцу команды Caterham F1.
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