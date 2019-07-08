Политика
Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил ЕвропойRT на русском 10:50
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
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Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит и выполняет свои обещания.
— Берни Экклстоун, британский бизнесменРИА Новости 11:23
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Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Главное следственное управление Министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 10:28
Политика
Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы
Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.
Обновлено в 11:12
Игры
Треть предзаказов Cyberpunk 2077 для РС приходится на GOG — магазин CD Projekt
Создатели Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED сообщили о том, что каждая третья цифровая копия грядущей новинки для РС предзаказана именно в GOG.com — собственном магазине разработчиков, откуда они получают 100% суммы заказа.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли к 40-летнему должнику по ипотеке, но мужчина, задолжавший банку 300 тыс. рублей, забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату, если к нему кто-нибудь войдет.
Обновлено в 09:20
Экономика
Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4%
Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.
Обновлено в 06:36
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Экономика
В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции
В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока.
Обновлено в 11:01
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона помолодела на 30 лет
Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Политика
У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста
В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.
Обновлено в 13:20
Политика
Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
Обновлено в 06:22
Космос
Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби
Обновлено в 13:14
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы
Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:09
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Водителей могут начать проверять на алкоголизм перед выдачей прав
Граждан России, возможно, станут проверять на частоту употребление спиртных напитков перед выдачей водительских удостоверений.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Кино
Алексей Учитель начал съемки фильма о гибели Виктора Цоя
Российский режиссер Алексей Учитель начал съемки фильма "Цой" о смерти известного советского музыканта.
Обновлено в 12:55
Спорт
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Кино
Умер исполнитель песни «Вечный огонь» в фильме «Офицеры»
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о поставке российских С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам о подготовке С-400 к отправке из России в Турцию.
Обновлено в 05:15
Политика
В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»
Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
Семью избитой в Ингушетии девочки намерены лишить родительских прав
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что органы опеки будут требовать лишения родителей избитой семилетней девочки прав на её воспитание.
Обновлено в 12:15
Футбол
Экс-защитник «Спартака» Сухи перешел в «Аугсбург»
Обновлено в 11:57