Политика
Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил ЕвропойRT на русском 10:50
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
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Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит и выполняет свои обещания.
— Берни Экклстоун, британский бизнесменРИА Новости 11:23
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Федерер вышел в четвертьфинал Уимблдона
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Обновлено в 05:40
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Армия и оружие
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Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
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Общество
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Кино
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