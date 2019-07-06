Экипажу космического корабля "Федерация" в случае приводнения в Тихом океане грозит гибель, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе, заявил начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") Игорь Верховский.

с чего всё началось

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