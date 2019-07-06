Космос

Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океанеLenta.ru 09:46

Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане. Причиной этого в данном случае станет отсутствие в регионе высокоскоростных спасательных судов.
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Разработчик заявил о риске для экипажа при посадке «Федерации» в океане

Экипажу космического корабля "Федерация" в случае приводнения в Тихом океане грозит гибель, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе, заявил начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") Игорь Верховский.
РИА Новости08:07

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В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в Тихом океане

Известия11:48

Разработчик заявил о риске для экипажа при посадке «Федерации» в океане

РИА Новости08:07

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ТАСС09:17

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РЕН ТВ10:00

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Газета.Ru10:46

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Говорит Москва08:18

В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в океане

РБК10:19
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