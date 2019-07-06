Космос
Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океанеГазета.Ru 10:46
Риск может возникнуть в случае нештатного приводнения капсулы в водах Тихого океана, поскольку у России в этом регионе нет высокоскоростных спасательных судов, считает начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский.
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