Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на бортуRT на русском 02:06
«В целях безопасности экипаж должен оставаться на борту», — заявил глава ведомства. 19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива. На борту танкера находятся 23 человека — граждане России, Латвии, Филиппин и Индии.
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Общество
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли
В Аргентине в возрасте 92 лет скончался архитектор Сезар Пелли. Об этом сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.
Обновлено вчера в 20:52
Общество
На Урале в выходные ожидается гроза, дождь и шквалистый ветер
«Синоптики объявили штормовое предупреждение – 20 и 21 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с», — сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Обновлено в 01:10
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено вчера в 14:09
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Общество
Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду
Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.
Обновлено 18 июля в 12:26
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
Сербия раскритиковала российские ПЗРК и купила французские «Mistral 3»
Аналитики не исключают, что заключение контракта на покупку французских ПЗРК «Mistral 3» связано с давлением со стороны Европы, однако официально данный факт в Сербии не подтвердили.
Обновлено в 01:09
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера
По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 02:28
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено 18 июля в 11:30
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Составлен рейтинг автомобилей-первооткрывателей
Редакция портала «Speedme.ru» решила вспомнить о тех моделях автомобилей, которые привнесли в этот мир что-то новое, и в этом они были первооткрывателями.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Лукашенко объявил амнистию для шести тысяч заключенных
Указ подписан в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, под которую попадают около 6 тысяч человек.
Обновлено в 03:13
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Кино
Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл секрет своей смерти
Актер Владимир Фурдик, исполняющий роль Короля Ночи в сериале «Игра Престолов» рассказал, как Арье Старк удалось убить его персонажа.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41