Политика

Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на бортуRT на русском 02:06

«В целях безопасности экипаж должен оставаться на борту», — заявил глава ведомства. 19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива. На борту танкера находятся 23 человека — граждане России, Латвии, Филиппин и Индии.
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В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе

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Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.
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Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
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Аналитики не исключают, что заключение контракта на покупку французских ПЗРК «Mistral 3» связано с давлением со стороны Европы, однако официально данный факт в Сербии не подтвердили.
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"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
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По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
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Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
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Происшествия

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Редакция портала «Speedme.ru» решила вспомнить о тех моделях автомобилей, которые привнесли в этот мир что-то новое, и в этом они были первооткрывателями.
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Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда

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