Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкераРИА Новости 15:55
Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. На кадрах видно, как военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в масках прибыли к судну на вертолете и катерах.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:08, Вашингтон
Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие
The Times узнала о кризисе в НАТО из-за покупки Турцией С-400
Издание напоминает, отношения между Вашингтоном и Анкарой еще сильнее испортились после того, как администрация Дональда Трампа официально отменила продажу истребителей F-35 в ответ на решение президента Турции Реджепа Эрдогана купить российские С-400, несовместимые с вооружением НАТО.
Обновлено в 14:30
Происшествия
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Обновлено в 14:08
Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Политика
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами
Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
Авто
Hyundai Accent и Elantra получат вариатор
Напомним, что Hyundai Accent фактически является двойником продающегося в России Hyundai Solaris, однако теперь машины будут заметно отличаться, поскольку помимо вариатора Accent получит также 1,6-литровый мотор Smartstream с комбинированным впрыском топлива.
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Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено вчера в 08:25
Авто
В Сети появились рендеры BMW 8-Series Shooting Brake
Рендеринг от JB Cars показывает новый BMW 8-Series Shooting Brake, выглядящий лучше, чем двухдверное купе.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Обновлено в 16:56
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Музыка
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена
Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".
Обновлено в 15:49
Космос
Послание соседу: что сказал Нил Армстронг полвека назад на Луне
Многие знают, что первой фразой первого человека, ступившего на естественный спутник Земли, Нила Армстронга, были слова – «Маленький шаг человека, но огромный шаг человечества».
Обновлено в 12:05
Здоровье
Когда совсем несладко. Сахарный диабет будет побеждён через 10 лет
За 17 лет число пациентов с диабетом в России увеличилось в 2,5 раза. По официальным данным, в стране их 4,5 млн.
Обновлено в 17:03
Политика
На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на крупнейшее металлургическое предприятие страны — «АрселорМиттал Кривой Рог».
Обновлено в 16:11
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта
В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено в 14:22
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подвел итоги матча с «Оренбургом»
Обновлено в 15:59
Гаджеты
Apple готовит аналог новой операционной системы Huawei
Китайская ОС способна работать в устройствах IoT и по данным экспертов «яблочная» компания тоже готовит ОС, которая носит название SiriOS.
Обновлено в 14:04
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение
«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено в 14:15