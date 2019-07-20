Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкераРИА Новости 15:55

Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. На кадрах видно, как военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в масках прибыли к судну на вертолете и катерах.
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Появилось видео задержания британского танкера спецназом Ирана

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