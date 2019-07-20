Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкераRT на русском 14:34

Корпус стражей Исламской революции обнародовал видео задержания британского танкера в Ормузском проливе. На кадрах видно, как вооружённые представители КСИР в масках прибыли к судну на вертолёте и катерах. Как сообщается, экипаж танкера не реагировал на предупреждения иранских военных.
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Что произошло за день: суббота, 20 июля

Интерфакс13:30

Задержанный Ираном британский танкер с россиянами показали на видео

Lenta.ru12:05

В Иране подтвердили информацию о российских моряках на задержанном танкере

Известия07:32

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

RT на русском14:34

В посольстве назвали имена россиян на задержанном Ираном танкере

РБК10:53

Корабль ВМС Британии пытался помешать задержанию танкера, заявили в Иране

РИА Новости11:57

Латвия направила ноту Ирану в связи с задержанием британского танкера Stena Impero

ТАСС14:17
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Квартиры наполнились арендаторами

Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
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В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
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Создатель оригинального «Оно» подал в суд на создателей ремейка фильма

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Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия

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Сборная России по пляжному футболу обыграла эстонцев в матче отбора ЧМ

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Эстонии в матче квалификации к чемпионату мира-2019.
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Светлана Лобода получила травму на концерте

Недавний концерт Светланы Лободы в Нижнем Новгороде не прошёл для певицы бесследно - она продемонстрировала подписчикам в Instagram покрытые синяками ноги.
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РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.
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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Армия и оружие

Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне

Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила в своем Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения, вблизи украинской границы.
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Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол

Сергей Хусаинов: «За одинаковые фолы судья ставит пенальти в ворота „Ростова“ и не ставит в ворота „Спартака“»

Защитник нарушал правила, играл не в мяч. Но ведь нужно было ставить 11-метровый и в ворота "Спартака", – сказал Хусаинов.
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Происшествия

Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля

Обновлено в 13:07
Политика

Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
Обновлено в 13:45
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Построена «энергетическая карта» Красноярского края

Сообщается, что исследователи рассмотрели оптимальные схемы взаимодействия различных способов получения энергии на разнородных территориях, а также обозначили преимущества и недостатки возобновляемых видов энергии применительно к конкретным городам и поселениям.
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У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

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Защитник «Портленда» Си Джей Макколлум не сыграет за США на ЧМ-2019 в Китае.
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Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.
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Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди отказался от перехода в лондонский «Арсенал».
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Донбасс открестился от плана Медведчука

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать в Донбассе автономный регион, тем более что Конституция Украины это позволяет.
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Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
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Дочь Василисы Володиной выросла ее копией

Виктория действительно скоро станет студенткой. Недавно телезвезда похвасталась, что дочь окончила школу с золотой медалью.
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Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие

Опубликовано видео захвата британского танкера спецназом Ирана

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Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
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В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта

В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
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