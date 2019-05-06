Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофыПрофиль вчера в 09:53

Мы взлетели, попали в тучу, был сильный град, и в этот момент произошёл хлопок, вспышка такая, как электричество. Всё вообще было очень быстро. Был очень чёрный дым. Ни секунды не было времени, люди уже выползали, последние которые.

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы. По словам бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной, спустя некоторое время после взлета лайнер попал в тучу, где шел сильный град.

Шоу-бизнес Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала Букингемский дворец сообщил о начале родов Меган в обед, когда ребенок уже появился на свет.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Транспорт Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).

Гаджеты Представлены новые смартфоны ZTE Axon 10 Pro и ZTE Axon 10 Pro 5G ZTE Axon 10 Pro оснастили мощным процессором Snapdragon 855 и памятью Sandisk iNAND 8521, которая обеспечивает скорость чтения до 800 МБ / с, а скорость записи до 500 МБ / с. Экран в аппарате 6, 47-дюймовый с разрешением Full HD +.

Армия и оружие В Севастополе прошла генеральная репетиция Парада Победы Возглавила историческую механизированную колонну Парада Победы в Севастополе, легендарная «Катюша» – пусковая установка БМ-13, за ней своим ходом прошли танки Т-34, ИС-2 и самоходная артиллерийская установка СУ-76.

Политика Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Происшествия Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.

Происшествия Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.

Общество Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.

Авто Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross Специалисты провели фронтальный краш-тест вседорожного хэтчбэка Lada Xray Cross.

Происшествия По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.

Политика Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.

Происшествия В Москве закрыли 11 лабораторий по изготовлению фальшивых документов По данным ФСБ, участники преступного сообщества "создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции".

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100 Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».