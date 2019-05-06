Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофыПрофиль вчера в 09:53

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы. По словам бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной, спустя некоторое время после взлета лайнер попал в тучу, где шел сильный град.
Читать в источнике
Татьяна Касаткина
Мы взлетели, попали в тучу, был сильный град, и в этот момент произошёл хлопок, вспышка такая, как электричество. Всё вообще было очень быстро. Был очень чёрный дым. Ни секунды не было времени, люди уже выползали, последние которые.
— Татьяна Касаткина, российская писательницаПарламентская газета вчера в 09:47

Подробнее о событии

«Все было очень быстро: туча, град, вспышка». Экипаж SSJ-100 о катастрофе

Вести.Ruвчера в 09:37

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Росбалтвчера в 05:47

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал подробности катастрофы

РИА Новостивчера в 07:42

Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы

Телеканал 360°вчера в 06:01

Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

ТАССвчера в 08:10

Экипаж сгоревшего в «Шереметьево» самолета рассказал об обстоятельствах катастрофы

Интерфаксвчера в 05:16

Командир сгоревшего SSJ-100 рассказал об обстоятельствах катастрофы в Шереметьеве

Говорит Москвавчера в 05:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Шоу-бизнес

Андрей Малахов заступился за победившую в шоу «Голос. Дети» дочь Алсу

Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

Букингемский дворец сообщил о начале родов Меган в обед, когда ребенок уже появился на свет.
Обновлено в 05:54
Футбол

Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Обновлено в 06:31
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Гаджеты

Представлены новые смартфоны ZTE Axon 10 Pro и ZTE Axon 10 Pro 5G

ZTE Axon 10 Pro оснастили мощным процессором Snapdragon 855 и памятью Sandisk iNAND 8521, которая обеспечивает скорость чтения до 800 МБ / с, а скорость записи до 500 МБ / с. Экран в аппарате 6, 47-дюймовый с разрешением Full HD +.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

В Севастополе прошла генеральная репетиция Парада Победы

Возглавила историческую механизированную колонну Парада Победы в Севастополе, легендарная «Катюша» – пусковая установка БМ-13, за ней своим ходом прошли танки Т-34, ИС-2 и самоходная артиллерийская установка СУ-76.
Обновлено в 05:11
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия

Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 07:06
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке

В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:49
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Футбол

СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн

Обновлено в 05:49
Происшествия

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Общество

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Авто

Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross

Специалисты провели фронтальный краш-тест вседорожного хэтчбэка Lada Xray Cross.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Политика

Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.
Обновлено в 06:26
Футбол

Арбитр Пустовойтова сможет судить матчи ФНЛ в следующем сезоне

Обновлено в 05:36
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Беглов выразил соболезнования родным погибших в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 04:05
Происшествия

Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов

Обновлено в 05:50
Происшествия

В Москве закрыли 11 лабораторий по изготовлению фальшивых документов

По данным ФСБ, участники преступного сообщества "создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции".
Обновлено в 05:18
Происшествия

МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100

Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе

В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация

Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Кино

Завтра у красноярских фонтанов включат музыку из «Игры престолов»

Обновлено в 01:53
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество

В России упростят правила установления инвалидности

Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
ещё по теме
Главное