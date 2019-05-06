Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофыПрофиль вчера в 09:53
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы. По словам бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной, спустя некоторое время после взлета лайнер попал в тучу, где шел сильный град.
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Мы взлетели, попали в тучу, был сильный град, и в этот момент произошёл хлопок, вспышка такая, как электричество. Всё вообще было очень быстро. Был очень чёрный дым. Ни секунды не было времени, люди уже выползали, последние которые.
— Татьяна Касаткина, российская писательницаПарламентская газета вчера в 09:47
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Экипаж сгоревшего в «Шереметьево» самолета рассказал об обстоятельствах катастрофы
Интерфаксвчера в 05:16
Командир сгоревшего SSJ-100 рассказал об обстоятельствах катастрофы в Шереметьеве
Говорит Москвавчера в 05:52
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