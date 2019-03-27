Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погибИнтерфакс 12:16

Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Президент Казахстана сообщил о гибели экипажа упавшего военного вертолета

РБК13:06

На борту разбившегося в Казахстане вертолёта находились 13 человек

Говорит Москва11:25

Стало известно, есть ли выжившие в разбившемся вертолете в Казахстане

Газета.Ru12:17

Потерпел крушение вертолет минобороны Казахстана

Российская газета11:11

Минобороны Казахстана заявило о возможных жертвах при крушении вертолета

РИА Новости11:18

Экипаж разбившегося в Казахстане вертолёта погиб

RT на русском12:15

В Казахстане разбился военный вертолет с 13 людьми на борту

Коммерсантъ11:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика

За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс

Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 11:45
Политика

Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Авто

В немецком издании Stern назвали будущего преемника Lada 4х4

Выросший в размерах Lada 4х4 Vision может быть полноценным преемником внедорожника Lada Niva.
Обновлено в 12:29
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Спорт

Бутырская высказалась об отношениях Медведевой и Тутберидзе

Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130

Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Экономика

Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России

Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Политика

Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Экономика

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий

Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Обновлено в 12:29
Здоровье

Число заболевших корью воронежцев выросло до 12

В Воронеже зарегистрировано уже 12 случаев заболевания корью.
Обновлено в 09:19
Общество

Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Обновлено в 09:25
Космос

Плоскоземельщики отправятся в Антарктику на поиски «края» планеты

Обновлено в 08:45
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Футбол

«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Обновлено в 12:51
Гаджеты

В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей

Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:33
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Обновлено в 09:58
Наука

Новый речной экраноплан появится в России

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду

Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.
Обновлено в 13:33
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Космос

Астрономы сфотографировали шторм на планете у далекой звезды

Обновлено в 08:37
Культура

Украина отменила запрет на въезд Добронравову

Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено в 07:44
Общество

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В офис московского «Яблока» нагрянула полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям

Обновлено в 07:03
Баскетбол

«Нижний Новгород» уступил в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» на своей площадке уступил «Антверпену» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 68:83.
Обновлено в 13:42
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное