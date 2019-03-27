Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в КазахстанеГазета.Ru 00:17
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, ведомство выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.
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Армия и оружие
Новейший авианосец США сломался на испытаниях
Обновлено вчера в 06:56
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Гаджеты
Redmi Note 7 Pro показал высокие результаты в тестах на производительность
Redmi Note 7 Pro показал высокие результаты в тестах, призванных проверить производительность устройства.
Обновлено вчера в 14:34
Космос
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Суд не согласился отпустить Абызова под залог в миллиард рублей
Адвокат экс-министра Сергей Дрозда предложил отпустить Абызова под залог в размере одного миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звёздных войн»
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
С сумкой в стиле Chanel и красной помадой на губах: 12-летняя дочь Тома Круза прогулялась одна по Нью-Йорку
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено вчера в 15:56
Экономика
«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации
Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Аушев отдал спецслужбам ДНР секретные документы украинских военных, сообщил представитель министерства госбезопасности республики Михаил Попов.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Политика
США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле
Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Трамп обвинил экс-министра юстиции в проведении расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер не смог бы начать свое расследование при действующем министре юстиции страны и генеральном прокуроре Уильяме Барре.
Обновлено в 00:06
Политика
Россия безвозмездно выделила Киргизии 30 миллионов долларов
ИА «Ореанда-Новости» финансовой поддержки Бишкеку было принято совсем недавно.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 07:37
Политика
США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Игры
Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза
Обновлено вчера в 10:40
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Гуайдо назначил дату начала «операции» по свержению Мадуро
Спикер Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что 6 апреля в республике стартует операция «Свобода», целью которой является свержение режима действующего президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 17:02
Интернет
Дурова «на мыло»? 58% пользователей Telegram против удаления переписки
Оказалось, что часть недовольных людей равна 58%, они требуют, чтобы были возвращены прежние условия пользования Telegram.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Губернатор Иркутской области предложил запретить экспорт круглого леса
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил Президенту России Владимиру Путину письмо с предложением полностью запретить экспорт круглого леса.
Обновлено вчера в 06:50
Армия и оружие
Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США
Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено вчера в 11:36