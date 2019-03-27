13 военных погибли при крушении вертолета в КазахстанеГазета.Ru 00:17

Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, ведомство выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.

13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане

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