Космос

Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на борт МКСREGNUM 00:33

Космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, прибывшие к Международной космической станции на корабле «Союз МС-13», открыли люки перешли на борт МКС. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Читать в источнике
Обсудить3

Подробнее о событии

Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на МКС

Аргументы и Фактывчера в 23:01

Экипаж трех полковников прибыл на МКС

Вести.Ruвчера в 23:41

Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на МКС

РИА Новостивчера в 20:49

Пилотируемый корабль «Союз» ночью пристыковался к МКС

Эхо Москвывчера в 19:32

Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на МКС

ТАССвчера в 21:08

Экипаж корабля «Союз МС-13» перешёл на МКС

RT на русскомвчера в 21:17

Корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС стартовал с Байконура

РЕН ТВвчера в 12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
Кино

«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории

Обновлено в 00:31
Происшествия

В Иркутской области завершили иммунизацию пострадавших от паводка

Роспотребнадзор сообщил, что иммунизация населения, пострадавшего от паводка в Иркутской области, завершена.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

В Иркутской области горят леса на площади более 200 тысяч гектаров

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным его дочери

Обновлено вчера в 00:15
Армия и оружие

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна

Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено 19 июля в 05:50
Политика

Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.
Обновлено в 00:22
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Автомобиль провалился в яму на размытой трассе «Амур»

Автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней.
Обновлено в 00:01
Общество

В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц

Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Армия и оружие

СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку»

Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших БМП "Мардер".
Обновлено в 00:22
Футбол

Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Общество

Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами

"Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России", - сказал Тишковец.
Обновлено вчера в 22:57
Путешествия

В России появился новый вид туризма

Обновлено вчера в 21:00
Политика

В Донецкой области зафиксировали первую попытку фальсификации выборов

Члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную раду на одном из участков Бахмута (Артемовска) на подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие

В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

Обновлено вчера в 22:40
Общество

В Японии более 110 тысяч человек эвакуировали из-за ливневых дождей

Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии, привели к эвакуации более 110 тысяч человек.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1

Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие

ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки

По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол

Алжир бурно празднует победу в Кубке Африки на улицах столицы

В Алжире прошло празднование победы футбольной сборной страны в Кубке африканских наций, сообщает "СЭ".
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Напомним, Челябинск был определен местом проведения заседания совета глав государств — членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году в соответствии с подписанным указом президента РФ.
Обновлено 19 июля в 14:46
Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия

Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max

Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
Обновлено вчера в 19:17
Музыка

Бузова записала странное видео перед VK Fest 2019

Обновлено вчера в 13:21
Футбол

УЕФА оштрафовал «Фенербахче» за нарушение правил безубыточности

Стамбульский футбольный клуб «Фенербахче» был оштрафован УЕФА на 2 млн евро за несоблюдение правил безубыточности, сообщает 21 июля «Спорт-экспресс».
Обновлено в 00:45
Политика

На украинскую певицу Приходько напали на концерте в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады Анастасия Приходько подверглась нападению во время концерта в Виннице.
Обновлено вчера в 10:08
ещё по теме
Лука Сальво Пармитано
Итальянский космонавт
Итальянский космонавт ЕКА. Член экипажа «Союза ТМА-09М», совершившего полёт к международной космической станции с 29 мая по 11 ноября 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное