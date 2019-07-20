Космос
Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на борт МКСREGNUM 00:33
Космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, прибывшие к Международной космической станции на корабле «Союз МС-13», открыли люки перешли на борт МКС. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
Кино
«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Иркутской области завершили иммунизацию пострадавших от паводка
Роспотребнадзор сообщил, что иммунизация населения, пострадавшего от паводка в Иркутской области, завершена.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
В Иркутской области горят леса на площади более 200 тысяч гектаров
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным его дочери
Обновлено вчера в 00:15
Армия и оружие
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна
Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено 19 июля в 05:50
Политика
Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.
Обновлено в 00:22
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Автомобиль провалился в яму на размытой трассе «Амур»
Автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней.
Обновлено в 00:01
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Армия и оружие
СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку»
Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших БМП "Мардер".
Обновлено в 00:22
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами
"Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России", - сказал Тишковец.
Обновлено вчера в 22:57
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено вчера в 21:00
Политика
В Донецкой области зафиксировали первую попытку фальсификации выборов
Члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную раду на одном из участков Бахмута (Артемовска) на подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено вчера в 22:40
Общество
В Японии более 110 тысяч человек эвакуировали из-за ливневых дождей
Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии, привели к эвакуации более 110 тысяч человек.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»
Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки
По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол
Алжир бурно празднует победу в Кубке Африки на улицах столицы
В Алжире прошло празднование победы футбольной сборной страны в Кубке африканских наций, сообщает "СЭ".
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Напомним, Челябинск был определен местом проведения заседания совета глав государств — членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году в соответствии с подписанным указом президента РФ.
Обновлено 19 июля в 14:46
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max
Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
Обновлено вчера в 19:17
Музыка
Бузова записала странное видео перед VK Fest 2019
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
УЕФА оштрафовал «Фенербахче» за нарушение правил безубыточности
Стамбульский футбольный клуб «Фенербахче» был оштрафован УЕФА на 2 млн евро за несоблюдение правил безубыточности, сообщает 21 июля «Спорт-экспресс».
Обновлено в 00:45
Политика
На украинскую певицу Приходько напали на концерте в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады Анастасия Приходько подверглась нападению во время концерта в Виннице.
Обновлено вчера в 10:08