Члены экипажа самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», накануне совершившего жесткую посадку в Подмосковье, посетят матч шестого тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает официальный Twitter «Урала».

Экипаж экстренно севшего в Подмосковье А321 посетит матч «Урала» в РПЛ

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