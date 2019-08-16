Футбол
Экипаж экстренно севшего в Подмосковье А321 посетит матч «Урала» в РПЛРБК вчера в 08:03
Члены экипажа самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», накануне совершившего жесткую посадку в Подмосковье, посетят матч шестого тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает официальный Twitter «Урала».
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Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
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Происшествия
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На месте пожара в отеле "Токио стар" в Одессе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
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Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
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Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
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Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
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Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Обновлено в 06:25
Происшествия
Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве
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Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
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На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»
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В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
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Китай обвинил Конгресс США в поощрении беспорядков в Гонконге
Ключевые фигуры в Конгрессе США намеренно поощряют беспорядки в Гонконге, защищая агрессивных участников протестов, которые нарушают закон.
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Общество
Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города
Сотни учителей, несмотря на дождливую погоду, собрались в сквере Chater Garden и начали шествие в сторону резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.
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Идея создания модульных часов провалилась
На рынке есть подобные устройства, но вот полностью модульных выпустить так и не удалось. Это касается как смартфонов, так и часов.
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