Политика

Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»Интерфакс 16:01

Всех членов экипажа самолета Airbus-321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, включили в базу данных украинского сайта "Миротворец".
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Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»

RT на русском10:14

Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, попал в список врагов Украины

URA.Ru10:10

Сайт «Миротворец» внес экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 в свой черный список

ТАСС12:11

В Крыму отреагировали на внесение экипажа уцелевшего А321 в базу «Миротворца»

Lenta.ru12:19

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ru13:18

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта «Миротворец»

РИА Новости09:43

Сайт «Миротворец» внес экипаж потерпевшего аварию самолета в «чёрный список»

Московский Комсомолец08:50
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
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