Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»Интерфакс 16:01
Всех членов экипажа самолета Airbus-321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, включили в базу данных украинского сайта "Миротворец".
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Сайт «Миротворец» внес экипаж потерпевшего аварию самолета в «чёрный список»
Московский Комсомолец08:50
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
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