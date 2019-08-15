Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»Газета.Ru 13:18

В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
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Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ru13:18

Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, попал в список врагов Украины

URA.Ru10:10

Сайт «Миротворец» внес экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 в свой черный список

ТАСС12:11

В Крыму отреагировали на внесение экипажа уцелевшего А321 в базу «Миротворца»

Lenta.ru12:19

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»

RT на русском10:14

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта «Миротворец»

РИА Новости09:43

Сайт «Миротворец» внес экипаж потерпевшего аварию самолета в «чёрный список»

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:27, Ашберн
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