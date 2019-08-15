Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»Газета.Ru 13:18
В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
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Сайт «Миротворец» внес экипаж потерпевшего аварию самолета в «чёрный список»
Московский Комсомолец08:50
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:27, Ашберн
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