Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»Газета.Ru 13:18

В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
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Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»

RT на русском10:14

Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, попал в список врагов Украины

URA.Ru10:10

Сайт «Миротворец» внес экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 в свой черный список

ТАСС12:11

В Крыму отреагировали на внесение экипажа уцелевшего А321 в базу «Миротворца»

Lenta.ru12:19

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ru13:18

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта «Миротворец»

РИА Новости09:43

Сайт «Миротворец» внес экипаж потерпевшего аварию самолета в «чёрный список»

Московский Комсомолец08:50
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321

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Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.
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«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе

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