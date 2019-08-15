В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.

Политика Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.

Политика В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

Политика Трамп призвал строить больше психбольниц в США Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».

Армия и оружие В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Политика Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство На сегодняшний день почти 10 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли получить российское гражданство.

Общество Пять несовершеннолетних россиянок родили по пятому ребёнку в 2018 году Мамы в возрасте 16 лет родили 2925 малышей, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, ещё два ребёнка — четвёртыми.

Технологии Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.

Авто Honda обновила хэтчбек Honda Civic Honda решила обновить хэтчбэк Civic, чтобы содель оставалась актуальной среди своих конкурентов.

Общество РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками Управление «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Происшествия В ДТП в Туве погибли четыре человека Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.

Общество В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».

Гаджеты Представлена портативная система DIGMA S -21 Беспроводная портативная акустическая система DIGMA S -21 позволяет слушать музыку в любом месте без проводов благодаря беспроводному соединению Bluetooth 4.1 + EDR.

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.

Футбол «Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ» В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.

Политика Путин заявил о крайне низких зарплатах в Курганской области Российский лидер Владимир Путин назвал крайне низким уровень зарплат в Курганской области.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей «В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.

Музыка Международный фестиваль «Спасская башня» стартует в Москве 23 августа В 2019 году фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября, сообщается на портале мэра столицы.

Энергетика BNP Paribas: нефтяная промышленность обречена «Никогда прежде нефтяная промышленность не сталкивалась с такой угрозой, которую представляют для нее возобновляемые источники электроэнергии и электромобили», — сообщается в докладе BNP Paribas.