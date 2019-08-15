Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»Известия 11:59
Весь экипаж совершившего экстренную посадку в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за полеты в Крым. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает «РИА Новости».
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Сайт «Миротворец» внес экипаж потерпевшего аварию самолета в «чёрный список»
Московский Комсомолец08:50
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
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