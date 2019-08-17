Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в ЕкатеринбургеВести.Ru 09:04
Субботнюю программу шестого тура чемпионата России по футболу открыл матч в Екатеринбурге. "Урал" принимал самарские "Крылья Советов" и проиграл со счетом 1:3. Перед началом встречи зрители тепло приветствовали экипаж А321.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
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В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
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«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
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Пользователи интернета просят наградить стюардессу Елену Лапуцкую
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Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
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Свидетель по «пензенскому делу» Илья Капустин, пожаловавшийся на пытки, получил убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, написала в твиттере жена обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александра.
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