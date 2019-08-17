Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в ЕкатеринбургеВести.Ru 09:04

Субботнюю программу шестого тура чемпионата России по футболу открыл матч в Екатеринбурге. "Урал" принимал самарские "Крылья Советов" и проиграл со счетом 1:3. Перед началом встречи зрители тепло приветствовали экипаж А321.
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