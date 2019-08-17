Футбол

Экипаж «Уральских авиалиний» наградили на «Екатеринбург Арене»Накануне.Ru 08:32

Экипаж Аirbus 321 "Уральских авиалиний" в День города чествовали на стадионе "Екатеринбург Арена". Перед матчем клубов "Урал" - "Крылья Советов" стадион стоя приветствовал пилотов и бортпроводников, передает корреспондент Накануне.RU.
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