Экипаж Аirbus 321 "Уральских авиалиний" в День города чествовали на стадионе "Екатеринбург Арена". Перед матчем клубов "Урал" - "Крылья Советов" стадион стоя приветствовал пилотов и бортпроводников, передает корреспондент Накануне.RU.

Наука Эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам Британские эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Транспорт Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".

Происшествия Конор Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину Один из мужчин отказался выпить, но боец настаивал на своем. Вскоре после этого Конор ударил пожилого мужчину по лицу.

Футбол Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ с 2020 года С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей. С такой инициативой выступил Минтруд РФ.

Музыка В Дагестане откроют второй виртуальный концертный зал Новый концертный зал будет открыт в октябре-ноябре текущего года. Данный объект построен в рамках национального проекта «Цифровая культура».

Происшествия Полиция спасла более 300 ежей из заточения в США Американская полиция спасла более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в заточении в доме городе Ромьюлус, штате Мичиган.

Армия и оружие Грузия и США подпишут договор о военном сотрудничестве «В скором времени США и Грузия поставят подпись под соглашением, которое продолжит ту политику, чтопроводит США совместно с оборонным ведомством», - заявил министр обороны Грузии.

Происшествия Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.

Кино Умер создатель «кролика Роджера» Ричард Уильямс Вчера в Великобритании на 86-м году жизни скончался один из известных аниматоров, режиссер кино и мультипликации Ричард Уильямс.

Происшествия В Перми автобус врезался в здание В Перми на Новогайвинской улице автобус врезался в здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Политика Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград «Наш президент и Верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию», — сказал глава Минобороны Сербии Александр Вулин в ходе встречи с Шойгу.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Гаджеты На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4 Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.

Космос Компания Virgin Galactic показала новый космопорт Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Здоровье Названы простые упражнения для избавления от варикоза Гимнастику при варикозе называют одним из наиболее эффективных средств защиты.

Футбол «Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.