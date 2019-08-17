Футбол

Пилот – Герой России откроет футбольный матч в ЕкатеринбургеREGNUM вчера в 09:38

Герой России, командир самолёта Airbus A321 Дамир Юсупов откроет футбольный матч на стадионе «Екатеринбург-Арена». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Урал». 17 августа 2019 года состоится матч между «Уралом» и «Крыльями Советов».
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