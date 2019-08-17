Герой России, командир самолёта Airbus A321 Дамир Юсупов откроет футбольный матч на стадионе «Екатеринбург-Арена». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Урал». 17 августа 2019 года состоится матч между «Уралом» и «Крыльями Советов».

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.

Футбол Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич впервые за 16-летнюю карьеру получил прямую красную карточку.

Кино Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс 16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».

Политика Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).

Общество Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Политика Зеленский взялся спорить с историей Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.

Музыка Басков поделился видео с Зеленским Российский певец Николай Басков поделился архивным видеороликом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Транспорт Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье размыло 17 участков дорог В Приморье из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка размыло 17 участков дорог. Об этом сообщается на сайте администрации края.

Происшествия В Приморском районе после массового ДТП загорелась BMW Авария с пятью автомобилями произошла на Школьной улице в Петербурге. В результате загорелась одна легковушка.

Авто Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4 Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Наука Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.