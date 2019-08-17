Футбол
Пилот – Герой России откроет футбольный матч в ЕкатеринбургеREGNUM вчера в 09:38
Герой России, командир самолёта Airbus A321 Дамир Юсупов откроет футбольный матч на стадионе «Екатеринбург-Арена». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Урал». 17 августа 2019 года состоится матч между «Уралом» и «Крыльями Советов».
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В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
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В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.
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В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
Обновлено в 10:19
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Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
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Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
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Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Обновлено в 11:36
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Наука
Ученый пролетел сквозь грозовое облако, образовавшееся в результате пожара
Хотя ученые имеют довольно хорошее представление о том, какие вулканы выбрасывают пепел в стратосферу и как эти частицы могут охладить планету, они очень мало знают об устройстве облаков, что ограничивает знания о том, как они могут влиять на атмосферу и климат Земли.
Обновлено в 08:21
Общество
Профиль княжны Мэри украсит бювет-книгу в Железноводске
Обновлено в 09:30
Общество
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.
Обновлено в 10:05
Наука
Мягких роботов оснастили полностью мягкими электрическими насосами
Мягкий насос для перекачки жидких диэлектриков, разработанный инженерами из Японии и Швейцарии, может использоваться в качестве одного из ключевых компонентов для создания полностью мягких роботов.
Обновлено вчера в 08:44
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
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Общество
Дороги голубого цвета появились в Катаре
Обновлено в 09:23
Наука
7 «грязных» стран мира, посещение которых не самым лучшим образом скажется на вашем самочувствии
Основной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха, что, в свою очередь, весьма негативно сказывается на состоянии здоровья местных жителей.
Обновлено 15 августа в 17:00
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Выплыла на доске. Истории спасённых и погибших на Саяно-Шушенской ГЭС
Обновлено вчера в 17:09
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Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
В соцсети опубликовали видео с места ДТП на Солотчинском мосту, в котором столкнулись пять автомобилей.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14