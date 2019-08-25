Космос

Экипаж «Союза» начал тренировки по подготовке к перестыковкеИзвестия 04:26

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» в составе космонавта Александра Скворцова («Роскосмос») и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство) начал тренироваться к подготовке пристыковки к Международной космической станции (МКС).
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