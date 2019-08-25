Космос
Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с МКСРБК 09:12
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа на смену «Союзу МС-13». 24 августа произошла неудачная стыковка корабля с МКС — корабль сначала приблизился к станции, а затем стал отдаляться, после чего отошел на безопасное расстояние.
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Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
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Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
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Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%
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Президент США Дональд Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали другие лидеры стран-членов "Большой семерки" в Биаррице.
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Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
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В Сети появился рендер кросс-кабриолета на базе Lada XRAY Cross.
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Последний зарубежный покупатель SSJ100 захотел избавиться от них
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