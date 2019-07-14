Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»Вести.Ru 07:42

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова. Россияне проехали спецучасток длиной 326,6 км за 4 часа 23 минуты 7 секунд.
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Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

ТАСС06:52

Шибалов выиграл восьмой этап ралли «Шёлковый путь»

RT на русском07:13

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

РБК06:01

Белорусский гонщик снялся с ралли «Шелковый путь» из-за аварии

Газета.Ru07:29

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Sportbox.RU07:22

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Матч ТВ07:22

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
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