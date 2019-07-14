Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»Вести.Ru 07:42

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова. Россияне проехали спецучасток длиной 326,6 км за 4 часа 23 минуты 7 секунд.
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Белорусский гонщик снялся с ралли «Шелковый путь» из-за аварии

Газета.Ru07:29

Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

ТАСС06:52

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

РБК06:01

Шибалов выиграл восьмой этап ралли «Шёлковый путь»

RT на русском07:13

Нассер Аль-Аттия: «Очень тяжелый этап, тело сильно устало»

Sportbox.RU07:22

Нассер Аль-Аттия: «Очень тяжелый этап, тело сильно устало»

Матч ТВ07:22

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Мардеев: рискнул объехать дюну в низине и угадал

РИА Новости07:40
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
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В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

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Источник фото: ru.wikipedia.org Третье место топ-5 автомобилей СССР, не попавших в массовое производство, занимает "Москвич 408 Турист" 1964, ставший чуть ли не первым советским кабриолетом.
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ЦСКА попытается приобрести нападающего «Ливерпуля»

По сообщениям российских СМИ, ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
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Обновлено в 08:01
Здоровье

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Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
Обновлено 12 июля в 15:53
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Политика

Мосгоризбирком: много подписей забраковали и у провластных кандидатов

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов утверждает, что окружные избирательные комиссии в ходе проверки подписных листов выявили недопустимое количество брака как у оппозиционных, так и «провластных» кандидатов.
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У Кати Семеновой после развода появился возлюбленный

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Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
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Кино

Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник

Обновлено в 03:49
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
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Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

О технических проблемах сообщил экипаж летящего в Москву самолета

Экипаж самолета, который направляется в московский аэропорт Шереметьево, проинформировал о технических неполадках.
Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Футбол

Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 08:15
Здоровье

Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
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В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии

Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Обновлено в 07:45
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«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple

Обновлено вчера в 10:41
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Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
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Происшествия

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с новой акцией протеста

Обновлено в 05:20
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Обновлено в 07:23
Авто

Названа тройка лучших кроссоверов с дизельным двигателем

Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
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Технологии

3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4

Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.
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Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
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