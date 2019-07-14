Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»Вести.Ru 07:42
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова. Россияне проехали спецучасток длиной 326,6 км за 4 часа 23 минуты 7 секунд.
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