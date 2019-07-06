Космос
Экипаж «Федерации» может погибнуть в Тихом океанеВести.Ru 08:15
По словам Верховского, в случае аварии ракеты-носителя экипаж "Федерации" приводнится в Тихом океане. Как считает сотрудник РКК, спасение космонавтов будет практически невозможно, потому что у России нет быстроходных спасательных судов как военного, и так и гражданского назначения.
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