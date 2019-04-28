«Эйбар» в компенсированное время матча вырвал победу у «Валенсии»Советский спорт 07:56

Эйбар, имея в активе 43, поднялся на девятое место. В следующем туре Валенсия на выезде сыграет против Уэски, а Эйбар на своем поле встретится с Бетисом.

«Эйбар» в компенсированное время матча вырвал победу у «Валенсии»

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