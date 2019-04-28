Футбол

«Эйбар» в компенсированное время матча вырвал победу у «Валенсии»Советский спорт 07:56

Валенсия — Эйбар
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
46′
Рубен Пенья
Пабло де Бласис
Ферран Торрес
Карлос Солер
56′
Карлос Солер
58′
Факундо Ронкалья
60′
70′
Хосе Анхель
71′
Педро Леон
Марк Кардона
Франсис Коклен
Рубен Собрино
77′
80′
Сержи Энрик
Шарлес Диас
Гонсалу Гедеш
Санти Мина
83′
87′
Шарлес Диас
90′+1′
Серхио Альварес
90′+3′
Шарлес Диас
Эйбар, имея в активе 43, поднялся на девятое место. В следующем туре Валенсия на выезде сыграет против Уэски, а Эйбар на своем поле встретится с Бетисом.
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