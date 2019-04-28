Футбол
«Эйбар» в компенсированное время матча вырвал победу у «Валенсии»Советский спорт 07:56
|46′
Рубен Пенья
Пабло де Бласис
Ферран Торрес
Карлос Солер
|56′
Карлос Солер
|58′
Факундо Ронкалья
|60′
|70′
Хосе Анхель
|71′
Педро Леон
Марк Кардона
Франсис Коклен
Рубен Собрино
|77′
|80′
Сержи Энрик
Шарлес Диас
Гонсалу Гедеш
Санти Мина
|83′
|87′
Шарлес Диас
|90′+1′
Серхио Альварес
|90′+3′
Шарлес Диас
|48%
|Владение мячом
|52%
|81%
|Процент точных передач
|76%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|12
|9
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
18
Васс
5
Паулиста
4
Ронкалья
14
Гайя
8
Солер
10
Парехо
23
Собрино
22
Мина
9
Гамейро
19
Родриго
1
Дмитрович
16
Де Бласис
6
Альварес
12
Оливейра
15
Анхель
7
Кардона
24
Жордан
14
Орельяна
5
Эскаланте
20
Кукурелья
19
Шарлес
Эйбар
Расстановка 4‑5‑1
Эйбар, имея в активе 43, поднялся на девятое место. В следующем туре Валенсия на выезде сыграет против Уэски, а Эйбар на своем поле встретится с Бетисом.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
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