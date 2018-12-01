Футбол

«Эйбар» уступил «Райо Вальекано»
Матч ТВ
вчера в 16:58

Мадридский «Райо Вальекано» обыграл «Эйбар» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась 30 ноября и завершилась со счетом 1:0, автором единственного гола стал Адриан Эмбарба. Отметим, в предыдущем матче "Эйбар" разгромил мадридский "Реал", встреча завершилась со счетом 3:0.
Матч ТВвчера в 16:58

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«Эйбар» уступил «Райо Вальекано»

Матч ТВвчера в 16:58

«Эйбар» уступил «Райо Вальекано»

Sportbox.RUвчера в 16:58

«Райо Вальекано» прервал десятиматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Эйбар»

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Прогноз на матч «Райо Вальекано» - «Эйбар»: кто будет ближе к победе

Евро-футбол.ру29 ноября в 09:44
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