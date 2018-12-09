Футбол

«Эйбар» сыграл вничью с «Леванте», команды забили 8 голов
Sportbox.RU
07:57

Эйбар — Леванте
4 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
4′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Сержи Энрик
8′
10′
Хосе Луис Моралес
26′
Робер
Гонсало Эскаланте
57′
Шарлес Диас
61′
Шарлес Диас
65′
70′
Рохер Марти
Борха Майораль
70′
Эрик Кабако
Коке Морено
Фабиан Орельяна
Пабло де Бласис
72′
75′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Сержи Энрик
Кике Гарсия
76′
Гонсало Эскаланте
77′
83′
Хосе Кампанья
Иван Рамис
Анаиц Арбилья
83′
87′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Эммануэл Боатенг
Хосе Анхель
90′+1′
90′+2′
Борха Майораль
«Эйбар» сыграл вничью с «Леванте» в матче чемпионата Испании, пропустив в добавленное время. Уже на восьмой минуте Серхио Энрих вывел "Эйбар" вперед, но после этого хозяева пропустили дважды и ушли на перерыв при счете 1:2.
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