Футбол

«Эйбар» разгромил «Эспаньол» в матче ПримерыЧемпионат вчера в 16:50

Эйбар — Эспаньол
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
18′
Виктор Санчес
Сержи Энрик
24′
Хоан Хордан Морено
28′
40′
Дидак Вила
Пабло де Бласис
52′
62′
Налдо Перейра
Борха Иглесиас
63′
Виктор Санчес
Марио Эрмосо
69′
Лео Баптистао
75′
Оскар Мелендо
Пабло Пьятти
Кике Гарсия
Шарлес Диас
78′
Пабло де Бласис
Гонсало Эскаланте
83′
Шарлес Диас
84′
86′
Борха Иглесиас
Сержи Энрик
86′
Сержи Энрик
Марк Кардона
87′
90′+1′
Эстебан Гранеро
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Эйбар» разгромил «Эспаньол» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа». Матч обслуживал арбитр Хуан Мунуэра. Счёт был открыт на 24-й минуте, отличился Серхи Энрич, которому ассистировал Папе Диоп.
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