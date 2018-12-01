Футбол

«Эйбар» после победы над «Реалом» проиграл «Райо Вальекано»
Sport24.ru
16:53

Команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла в Мадриде со счетом 0:1. Единственный гол в начале второго тайма забил Адриан Эмбарба. «Эйбар», в предыдущем туре разгромивший «Реал» (3:0), с 18 очками расположился на 10-м месте в таблице Примеры.
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