«Эйбар» победил «Бетис» в матче чемпионата ИспанииРИА Новости 10:00

"Эйбар" обыграл "Бетис" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

Космос НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».

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Происшествия Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100 Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.

Происшествия Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.

Происшествия Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.

Происшествия Люди на четыре часа застряли на аттракционе в аргентинском парке Посетители парка развлечений в аргентинском Сан-Хуане застряли на сломавшемся аттракционе и провели на высоте 20 метров около четырех часов, передает телеканал TN.

Общество Совфед может выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.

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Общество WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.

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Происшествия В Берлине вандалы осквернили памятник «Скорбящая мать» Монумент "Скорбящая мать" в Трептов-парке Берлина, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне советских солдат и мирных граждан, был осквернен неизвестными вандалами.

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