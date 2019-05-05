«Эйбар» обыграл «Бетис» в домашнем матче ПримерыЧемпионат 09:53

В матче 36-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Бетис». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. В компенсированное время первого тайма защитник «Эйбара» Хосе Анхель забил единственный гол в этой встрече.

Армия и оружие США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).

Политика Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

Религия Начался Священный месяц Рамадан Сегодня вечером с заходом солнца во многих странах, включая Россию, начинается Священный месяц Рамадан – месяц поста и молитвы для правоверных мусульман, время для добрых дел и воздержания ради отпущения грехов перед великим исламским праздником Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который в этом году приходится на 5 июня.

Политика Трамп поддержал слова юриста о продлении своего президентского срока Дональд Трамп 5 мая в Twitter поделился записью юриста Джерри Фалуэлла – младшего, в которой тот предложил продлить его президентский срок на два года.

Шоу-бизнес «Самый надежный на свете»: Оксана Федорова показала своего главного охранника «Наш самый надежный ЧОП на свете», – подписала фото с собакой Оксана Федорова. Подписчики звезды оценили высказывание знаменитости.

Происшествия Авиакомпания «Якутия» готовится делать выводы из ЧП с Superjet 100 Первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников заявил, что по итогам расследования ЧП в аэропорту «Шереметьево» и выводов комиссии будет принято решение о дальнейшей эксплуатации воздушных судов Sukhoi Superjet 100.

Происшествия Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы Superjet Шесть внутрироссийских рейсов "Аэрофлота" не вылетят из столичного аэропорта "Шереметьево" после катастрофы SSJ-100, следует из информации на табло в воздушной гавани.

Авто Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».

Происшествия Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.

Религия Радоница в этом году выпала на 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.

Происшествия В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Политика «Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.

Общество В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.

Шоу-бизнес Татьяна Навка появилась на красной дорожке в Дубае с матерью и дочерью Татьяна Навка вышла на красную дорожку с матерью и дочерью. В Дубае провели интернациональный музыкальный фестиваль «Жара».

Происшествия СК: В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 13 человек Как сообщил Следственный комитет России, при пожаре в самолете «Москва-Мурманск» в Шереметьево, который произошел в воскресенье, 5 мая, погибли 13 человек.

Здоровье Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.