Футбол
«Эйбар» обыграл «Бетис» в домашнем матче ПримерыЧемпионат 09:53
Хосе Анхель
|45′+1′
|54′
Марк Бартра
|58′
Кристиан Тельо
Педро Леон
Паулу Оливейра
|62′
Иван Рамис
|67′
|74′
Франсис Герреро
Диего Лаинес
Хосе Анхель
|79′
|81′
Андрес Гуардадо
Вильям Карвалью
|84′
Вильфрид Каптум
Хесе Родригес
Сержи Энрик
Кике Гарсия
|85′
Гонсало Эскаланте
|87′
Хосе Анхель
Хорди Калавера
|90′+3′
|46%
|Владение мячом
|54%
|71%
|Процент точных передач
|75%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|7
|Удары в створ ворот
|8
|8
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|8
|8
|Отборы
|12
|15
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
1
Дмитрович
16
Де Бласис
4
Рамис
6
Альварес
2
Калавера
12
Оливейра
5
Эскаланте
24
Жордан
20
Кукурелья
14
Орельяна
17
Кике
1
Роблес
22
Лайнес
5
Бартра
4
Феддаль
20
Фирпо
10
Родригес
21
Ло Чельсо
14
Карвалью
17
Санчес
16
Морон
11
Тельо
Бетис
Расстановка 4‑2‑1‑3
В матче 36-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Бетис». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. В компенсированное время первого тайма защитник «Эйбара» Хосе Анхель забил единственный гол в этой встрече.
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