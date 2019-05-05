Футбол

«Эйбар» победил «Бетис» в матче чемпионата ИспанииРИА Новости 10:00

Эйбар — Бетис
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Хосе Анхель
45′+1′
54′
Марк Бартра
58′
Кристиан Тельо
Педро Леон
Паулу Оливейра
62′
Иван Рамис
67′
74′
Франсис Герреро
Диего Лаинес
Хосе Анхель
79′
81′
Андрес Гуардадо
Вильям Карвалью
84′
Вильфрид Каптум
Хесе Родригес
Сержи Энрик
Кике Гарсия
85′
Гонсало Эскаланте
87′
Хосе Анхель
Хорди Калавера
90′+3′
"Эйбар" обыграл "Бетис" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
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