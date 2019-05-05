Футбол

«Эйбар» обыграл «Бетис» в домашнем матче ПримерыЧемпионат 09:53

Эйбар — Бетис
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Хосе Анхель
45′+1′
54′
Марк Бартра
58′
Кристиан Тельо
Педро Леон
Паулу Оливейра
62′
Иван Рамис
67′
74′
Франсис Герреро
Диего Лаинес
Хосе Анхель
79′
81′
Андрес Гуардадо
Вильям Карвалью
84′
Вильфрид Каптум
Хесе Родригес
Сержи Энрик
Кике Гарсия
85′
Гонсало Эскаланте
87′
Хосе Анхель
Хорди Калавера
90′+3′
В матче 36-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Бетис». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. В компенсированное время первого тайма защитник «Эйбара» Хосе Анхель забил единственный гол в этой встрече.
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