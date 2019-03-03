Футбол

«Эйбар» минимально обыграл «Сельту»LiveSport.ru 08:22

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Эйбар" принимал "Сельту" и одержал победу со счетом 1:0. Победный гол на 87-й минуте забил Серхио Энрич. Хозяева могли открыть счет в матче и раньше, но удар Шарлеса с пенальти 68-й минуте отразил Рубен Бланко.
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Гол на 87-й минуте принёс «Эйбару» победу в матче с «Сельтой»

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«Эйбар» обыграл «Сельту» благодаря голу в концовке

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«Эйбар» вырвал победу в матче с «Сельтой»

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Гол Энрича принес «Эйбару» победу над «Сельтой» в матче чемпионата Испании

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Гол Энриха принес «Эйбару» победу над «Сельтой»

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Гол Энриха принес «Эйбару» победу над «Сельтой»

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«Эйбар» перед финальным свистком успел наказать «Сельту» за пассивность

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Автомобиль наехал на пешеходов в Новом Орлеане, передает РИА "Новости".
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В Ростове задержали экс-министра финансов ДНР

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