Футбол

Эйбар — Валенсия 1:1
Спорт-Экспресс
вчера в 16:36

Эйбар — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
29′
Родриго Морено
42′
Габриэл Паулиста
Муктар Диакаби
45′+1′
Франсис Коклен
Кристиано Пиччини
Шарлес Диас
56′
Марк Кукурелья
Пабло де Бласис
69′
78′
Родриго Морено
Сержи Энрик
Гонсало Эскаланте
82′
82′
Денис Черышев
Ферран Торрес
Шарлес Диас
Кике Гарсия
90′
"Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти. Полузащитник сборной России Денис Черышев отыграл за "Валенсию" 82 минуты, после чего был заменен на Короминоса Торреса.
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