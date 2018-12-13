"Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти. Полузащитник сборной России Денис Черышев отыграл за "Валенсию" 82 минуты, после чего был заменен на Короминоса Торреса.

Все про Спорт ру

Футбол Футбол «Витесс» Слуцкого одержал первую декабрьскую победу Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл весь матч. Для «Витесса» эта победа стала первой в декабре.

Футбол Футбол «Боруссия» Д гарантировала себе лидерство в первом круге Бундеслиги

Футбол Футбол Тренер «Тоттенхэма» одержал с командой сто побед

Футбол Футбол «Реймс» нанес поражение «Страсбуру» Победу «Реймсу» принес точный удар 21-летнего Матье Кафаро, для которого этот гол стал третьим в нынешнем сезоне лиги 1. После этой победы команда из Реймса набрала 25 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице, обойдя «Страсбур», у которого осталось 23 очка.

Футбол Футбол Модрич показал болельщикам «Реала» «Золотой мяч» перед матчем с «Райо» Полузащитник «Реала» Лука Модрич удостоился оваций от болельщиков мадридской команды перед матчем с «Райо Вальекано» Модрич перед игрой показал болельщикам «Золотой мяч».

Футбол Футбол Отец капитана «Штутгарта» умер после матча команды Трагедия произошла после матча 15-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" - "Герта" (2:1). Сразу после игры остановилось сердце у Герберта Гентнера, отца капитана хозяев Кристиана Гентнера, находившегося на стадионе.

Футбол Футбол «Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт» Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.

Футбол Футбол Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ» Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице.

Футбол Футбол «Порту» сохранил лидерство благодаря волевой победе над «Санта-Кларой» В 13-м туре чемпионата Португалии "Санта-Клара" заставила понервничать болельщиков "Порту".

Футбол Футбол «Ливерпуль» вернул Эджарию из «Рейнджерс» "Ливерпуль" вернул из аренды в "Рейнджерс" полузащитника Овие Эджарию, сообщает пресс-служба "красных".

Футбол Футбол «Спартак» хочет вернуть Бакаева и Гулиева По данным компетентного источника, "Спартак" хочет вернуть из аренды хавбека Зелимхана Бакаева ("Арсенал" Тула) и выкупить Аяза Гулиева из "Ростова".