Футбол

Черышев отдохнул, но «Валенсии» это не помогло. Ничья в Эйбаре
Спорт-Экспресс
17:05

Эйбар — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
29′
Родриго Морено
42′
Габриэл Паулиста
Муктар Диакаби
45′+1′
Франсис Коклен
Кристиано Пиччини
Шарлес Диас
56′
Марк Кукурелья
Пабло де Бласис
69′
78′
Родриго Морено
Сержи Энрик
Гонсало Эскаланте
82′
82′
Денис Черышев
Ферран Торрес
Шарлес Диас
Кике Гарсия
90′
Эмоциональный заряд Победа на неделе над "МЮ" (2:1) в шестом туре Лиги чемпионов была для "Валенсии" бессмысленной, если говорить о турнирной значимости, но очень важной - с эмоциональной и духоподъемной точек зрения.
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«Эйбар» – «Валенсия»: кто забьет в матче?

Все про Спорт ру13 декабря в 13:21
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