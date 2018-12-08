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«Эйбар» – «Леванте»: стоит ли ждать голов?
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вчера в 06:43

Эйбар — Леванте
4 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
4′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Сержи Энрик
8′
10′
Хосе Луис Моралес
26′
Робер
Гонсало Эскаланте
57′
Шарлес Диас
61′
Шарлес Диас
65′
70′
Рохер Марти
Борха Майораль
70′
Эрик Кабако
Коке Морено
Фабиан Орельяна
Пабло де Бласис
72′
75′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Сержи Энрик
Кике Гарсия
76′
Гонсало Эскаланте
77′
83′
Хосе Кампанья
Иван Рамис
Анаиц Арбилья
83′
87′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Эммануэл Боатенг
Хосе Анхель
90′+1′
90′+2′
Борха Майораль
В воскресенье 15-й тур в чемпионате Испании начнут «Эйбар» и «Леванте».
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Прогноз на матч «Эйбар» - «Леванте»: много ли голов ждать на «Ипуруа»

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«Эйбар» – «Леванте»: стоит ли ждать голов?

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