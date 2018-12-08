Футбол
|4′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Сержи Энрик
|8′
|10′
Хосе Луис Моралес
|26′
Робер
Гонсало Эскаланте
|57′
Шарлес Диас
|61′
Шарлес Диас
|65′
|70′
Рохер Марти
Борха Майораль
|70′
Эрик Кабако
Коке Морено
Фабиан Орельяна
Пабло де Бласис
|72′
|75′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Сержи Энрик
Кике Гарсия
|76′
Гонсало Эскаланте
|77′
|83′
Хосе Кампанья
Иван Рамис
Анаиц Арбилья
|83′
|87′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Эммануэл Боатенг
Хосе Анхель
|90′+1′
|90′+2′
Борха Майораль
|60%
|Владение мячом
|40%
|78%
|Процент точных передач
|70%
|14
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|5
|1
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|3
|12
|Угловые
|3
|11
|Отборы
|6
|11
|Фолы
|7
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
13
Рисго
11
Пенья
12
Оливейра
23
Арбилья
15
Анхель
16
Де Бласис
5
Эскаланте
8
Диоп
20
Кукурелья
19
Шарлес
2 ×
17
Кике
13
Оласабаль
23
Джейсон
12
Коке
6
Родригес
4
Робер
21
Боатенг
16
Рочина
24
Кампанья
10
Барди
11
Моралес
2
Майораль
Леванте
Расстановка 5‑3‑2
В воскресенье 15-й тур в чемпионате Испании начнут «Эйбар» и «Леванте».
Все про Спорт рувчера в 06:43
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