Футбол

19 мая. 17:15. Видеотрансляция матча «Эйбар» — «Барселона»Еженедельник Футбол 07:27

Эйбар — Барселона
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Марк Кукурелья
20′
31′
Лионель Месси
32′
Лионель Месси
Иван Рамис
33′
43′
Нелсон Семеду
Пабло де Бласис
44′
Пабло де Бласис
45′
46′
Нелсон Семеду
Мусса Ваг
65′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Сержи Энрик
Кике Гарсия
66′
73′
Малком
Карлес Перес
Иван Рамис
Серхио Альварес
77′
Хосе Анхель
80′
83′
Жорди Альба
Гонсало Эскаланте
83′
Шарлес Диас
Марк Кардона
85′
В случае успеха, «Эйбар» может подняться максимум на одну строчку. 5 причин, чтобы смотреть этот матч: 1. В первом круге «Барселона» разгромила «Эйбар» со счетом 3:0. В той встрече дублем отметился Луис Суарес, и еще один мяч забил Лионель Месси.
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«Эйбар» – «Барселона»: видеотрансляция матча в 17.15

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