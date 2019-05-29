Политика
Эгилс Левитс стал президентом ЛатвииГазета.Ru 06:30
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании. Как отмечается, кандидатуру Левитса поддержали большинство депутатов. Ранее сообщалось, что в Латвии призвали перестать демонизировать Россию.
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Футбол
Абрамович приехал на финал Лиги Европы
Владелец "Челси" Роман Абрамович прибыл в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено в 11:08
Политика
Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.
Обновлено в 11:42
Авто
Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов
В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:07
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Наука
Ученые сделали лазер в среднем ИК-диапазоне мощнее в 1,5 раза
Обновлено в 09:55
Экономика
Закредитованность жителей России снизилась на 0,56%
Уровень закредитованности жителей России за полгода снизился на 0,56%.
Обновлено в 05:00
Общество
ФАС возбудила дело в отношении «Почты России»
ФАС России возбудила дело против "Почты России", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 10:30
Происшествия
СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово
Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Общество
Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем
В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Рой пчел перекрыл эстонско-российскую границу
Обновлено в 10:37
Происшествия
Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции
Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Мурманской области украли мост
Неизвестные растащили на металлолом мост через реку Умба в Мурманской области. Переправа расположена около заброшенного поселка Октябрьский.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Охранник устроил стрельбу в самолете премьера Чехии
Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно спустил курок у пистолета в салоне самолета, на котором Бабиш возвращался в Прагу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:27
Происшествия
Стрелявший в полицейского житель Петербурга получил десять лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя Дмитрия Лосева, который в нетрезвом виде ранил из охотничьего ружья двух человек, расстрелял их автомобиль, а также дважды выстрелил в полицейского, сообщает в среду городская прокуратура.
Обновлено в 11:21
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Театры
Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Рита Дакота закрутила отношения с женатым мужчиной
Обновлено в 08:06
Авто
Представлен обновленный кроссовер BMW X1
Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено в 10:10
Общество
WWF запустил 450‐летний стрим с разлагающейся пластиковой бутылкой
Чтобы привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения, Фонд дикой природы (WWF) решил показать, как разлагается одна пластиковая бутылка.
Обновлено в 04:30
Футбол
Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала о возможном будущем арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:31
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Автоспорт
В Вене прошли похороны Ники Лауды
Обновлено в 05:06