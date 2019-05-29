Политика

Эгилс Левитс стал президентом ЛатвииГазета.Ru 06:30

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании. Как отмечается, кандидатуру Левитса поддержали большинство депутатов. Ранее сообщалось, что в Латвии призвали перестать демонизировать Россию.
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Депутат Латвии: нам нужны всенародные выборы президента

BaltNews.lv11:45

Медвежья услуга Левитсу: новый президент Латвии избран с нарушением процедуры

Sputnik Латвия10:20

Эгилса Левитса избрали президентом Латвии

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Президентом Латвии стал сторонник антироссийских санкций и закрытия русских школ

Вести.Ru06:52

Парламент Латвии избрал нового президента страны

ТАСС06:39

Президентом Латвии избран юрист Эгилс Левитс

Говорит Москва06:24

У Латвии новый президент

Аргументы недели07:47
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Футбол

Абрамович приехал на финал Лиги Европы

Владелец "Челси" Роман Абрамович прибыл в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено в 11:08
Политика

Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.
Обновлено в 11:42
Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:07
Футбол

«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Наука

Ученые сделали лазер в среднем ИК-диапазоне мощнее в 1,5 раза

Обновлено в 09:55
Экономика

Закредитованность жителей России снизилась на 0,56%

Уровень закредитованности жителей России за полгода снизился на 0,56%.
Обновлено в 05:00
Общество

ФАС возбудила дело в отношении «Почты России»

ФАС России возбудила дело против "Почты России", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 10:30
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Общество

Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем

В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Рой пчел перекрыл эстонско-российскую границу

Обновлено в 10:37
Происшествия

Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции

Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Мурманской области украли мост

Неизвестные растащили на металлолом мост через реку Умба в Мурманской области. Переправа расположена около заброшенного поселка Октябрьский.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Охранник устроил стрельбу в самолете премьера Чехии

Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно спустил курок у пистолета в салоне самолета, на котором Бабиш возвращался в Прагу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:27
Происшествия

Стрелявший в полицейского житель Петербурга получил десять лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя Дмитрия Лосева, который в нетрезвом виде ранил из охотничьего ружья двух человек, расстрелял их автомобиль, а также дважды выстрелил в полицейского, сообщает в среду городская прокуратура.
Обновлено в 11:21
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Рита Дакота закрутила отношения с женатым мужчиной

Обновлено в 08:06
Авто

Представлен обновленный кроссовер BMW X1

Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено в 10:10
Общество

WWF запустил 450‐летний стрим с разлагающейся пластиковой бутылкой

Чтобы привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения, Фонд дикой природы (WWF) решил показать, как разлагается одна пластиковая бутылка.
Обновлено в 04:30
Футбол

Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала о возможном будущем арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:31
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Украина прекратила выпуск БТР из европейской бронестали

Обновлено в 11:47
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Автоспорт

В Вене прошли похороны Ники Лауды

Обновлено в 05:06
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Эгилс Левитс
Латвийский юрист
Латвийский юрист, политолог. Экс-министр юстиции. Судья Европейского суда по правам человека, затем Суда Европейского союза. Участник Атмоды. Автор концепции по возврату независимости Латвии. Посол в Германии, Швеции, Австрии, Венгрии, Швеции. Депутат Сейма. Автор более 100 научных публикаций. Почетный Dr.iur.h.c. Латвийской АН. Судья Международного арбитражного суда. Председатель президентской комиссии по конституционному праву.
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