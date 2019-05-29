Политика
Эгилс Левитс стал президентом ЛатвииГазета.Ru 06:30
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании. Как отмечается, кандидатуру Левитса поддержали большинство депутатов. Ранее сообщалось, что в Латвии призвали перестать демонизировать Россию.
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Происшествия
Зеленский вылетел на шахту «Лесная» во Львовской области
Обновлено в 08:47
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Кино
Онлайн-кинотеатры предложили обязать сообщать сведения о показе фильмов
Министерство культуры предложило распространить обязанность кинотеатров передавать данные о показах фильмов в единую информационную систему на онлайн-кинотеатры.
Обновлено в 02:15
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Зенит» упразднил должность президента
По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.
Обновлено в 08:20
Общество
Из-за технических сбоев в некоторых школах Иванова не провели ЕГЭ
Другие источники информируют, что экзамен проведут завтра.
Обновлено в 08:01
Хоккей
Хоккейная сборная Финляндии сломала кубок мира
Еще несколько дней назад, при награждении чемпионов мирового первенства в Словакии, дно у подставки кубка имелось.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Политика
Матвиенко восприняла комплименты как намёк на её отставку
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прервала благодарственную речь уходящего с поста сенатора Дмитрия Мезенцева, возглавлявшего комитет по экономической политике.
Обновлено в 06:32
Общество
Автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:20
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале
Обновлено вчера в 12:47
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Футбол
Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свой пост
ФК «Ростов» благодарит Константина Волосова за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба.
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский похвастался фото с шаурмой
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию с шаурмой.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено 27 мая в 08:03
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает о актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Происшествия
За «пьяное» ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек.
Обновлено в 08:16
Кино
Кит Харингтон попал в реабилитационный центр
Обновлено в 07:47
Энергетика
Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»
Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Глава Коми уволил заподозренную в коррупции зампреда правительства
Первый заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова освобождена от должности с 29 мая в связи с утратой доверия.
Обновлено в 06:59