Политика

Эгилс Левитс стал президентом ЛатвииГазета.Ru 06:30

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании. Как отмечается, кандидатуру Левитса поддержали большинство депутатов. Ранее сообщалось, что в Латвии призвали перестать демонизировать Россию.
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У Латвии новый президент

Аргументы недели07:47

Эгилса Левитса избрали президентом Латвии

РИА Новости06:23

Выбор уже сделан – Радионов о кандидатах на пост президента Латвии

BaltNews.lv01:00

Парламент Латвии избрал нового президента страны

ТАСС06:39

Президентом Латвии избран юрист Эгилс Левитс

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Цилевич: Левитса наградили президентством за дискриминацию русских в Латвии

Sputnik Латвия07:30

Президентом Латвии стал сторонник антироссийских санкций и закрытия русских школ

Вести.Ru06:52
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В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями

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Происшествия

Зеленский вылетел на шахту «Лесная» во Львовской области

Обновлено в 08:47
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Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
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Общество

Роскачество проверило мясной фарш

У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Кино

Онлайн-кинотеатры предложили обязать сообщать сведения о показе фильмов

Министерство культуры предложило распространить обязанность кинотеатров передавать данные о показах фильмов в единую информационную систему на онлайн-кинотеатры.
Обновлено в 02:15
Политика

Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол

«Зенит» упразднил должность президента

По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.
Обновлено в 08:20
Общество

Из-за технических сбоев в некоторых школах Иванова не провели ЕГЭ

Другие источники информируют, что экзамен проведут завтра.
Обновлено в 08:01
Хоккей

Хоккейная сборная Финляндии сломала кубок мира

Еще несколько дней назад, при награждении чемпионов мирового первенства в Словакии, дно у подставки кубка имелось.
Обновлено вчера в 13:19
Политика

Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Политика

Матвиенко восприняла комплименты как намёк на её отставку

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прервала благодарственную речь уходящего с поста сенатора Дмитрия Мезенцева, возглавлявшего комитет по экономической политике.
Обновлено в 06:32
Общество

Автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов

Обновлено вчера в 09:20
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале

Обновлено вчера в 12:47
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Футбол

Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свой пост

ФК «Ростов» благодарит Константина Волосова за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба.
Обновлено в 07:52
Политика

Зеленский похвастался фото с шаурмой

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию с шаурмой.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено 27 мая в 08:03
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает о актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Происшествия

За «пьяное» ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет

Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек.
Обновлено в 08:16
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Кит Харингтон попал в реабилитационный центр

Обновлено в 07:47
Энергетика

Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»

Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Политика

Глава Коми уволил заподозренную в коррупции зампреда правительства

Первый заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова освобождена от должности с 29 мая в связи с утратой доверия.
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Эгилс Левитс
Латвийский юрист
Латвийский юрист, политолог. Экс-министр юстиции. Судья Европейского суда по правам человека, затем Суда Европейского союза. Участник Атмоды. Автор концепции по возврату независимости Латвии. Посол в Германии, Швеции, Австрии, Венгрии, Швеции. Депутат Сейма. Автор более 100 научных публикаций. Почетный Dr.iur.h.c. Латвийской АН. Судья Международного арбитражного суда. Председатель президентской комиссии по конституционному праву.
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