Экономика
Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в КремлеРИА Новости 05:26
Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия
Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Происшествия
«Ассоциация цыган» назвала свою версию ситуации с Чемодановкой
Руководитель Межрегиональной общественной организации "Ассоциация цыган" Артур Горбатов прояснил ситуацию с отъездом цыган из села Чемодановка после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Авто
Стало известно, когда выйдет новый Volkswagen Golf
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
В ФИФА прокомментировали арест Платини
В пресс-службе ФИФА сообщили, что в организации осведомлены об аресте бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в получении взятки за проведение ЧМ-2022 в Катаре.
Обновлено в 07:10
Спорт
РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии
В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
Бенитесу предложили годовой оклад в 13,5 млн евро за работу в Китае
Главный тренер английского "Ньюкасал Юнайтед" Рафаэль Бенитес получил предложение от китайского клуба "Далянь Ифан" на сумму в 13,5 млн евро в качестве ежегодной зарплаты.
Обновлено в 06:31
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Зеленский прибыл с визитом в Берлин
"Ночью президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", - говорится в сообщении администрации в Twitter.
Обновлено в 03:45
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Политика
Додон поблагодарил Россию за стабилизацию ситуации в Молдавии
"Поблагодарил президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране", - написал Додон после встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Шойгу предложил воевать по-новому
Обновлено в 06:29
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Общество
В Госдуме оценили идею онлайн-поступления в университеты
В Госдуме оценили слова заместителя генерального директора организации "Цифровая экономика" Дмитрия Тер-Степанова о внедрении системы поступления в вузы через интернет.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Технологии
Мобильные операторы запустили проекты по поиску пропавших людей
Представитель оператора добавил, что за время пилотного проекта – с марта 2019 года – «Мегафон» провел 60 рассылок, после все пропавшие были найдены.
Обновлено в 06:05
Общество
Госдума приняла закон о статусе паломников
Документом в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" вводятся понятия "паломник" и "паломническая деятельность", для них предусмотрен специальный правовой статус, который до сегодняшнего дня отсутствовал.
Обновлено в 06:59
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Испании убили подростка из России
Известно, что девочка проживала в Испании с матерью и 16-летним братом. Мать уехала из страны, оставив детей одних.
Обновлено в 01:00
Политика
Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли
В полномочном представительстве президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) принято решение перенести на 2020 год работы по уточнению границ Дагестана и Чечни.
Обновлено в 02:04
Авто
Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа
В базе китайского сертификационного органа появились фотографии «Каптюра» второго поколения.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Эльдорадо запускает собственный бренд доступной техники Hi
Розничная сеть «Эльдорадо» объявила старт производства и продажи техники по доступным ценам под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 06:46
Политика
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу
"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Огнеметчики ЮВО на учении в Северной Осетии выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности из ТОС «Солнцепёк»
В рамках специального учения с полком радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Тарское в Северной Осетии огнеметчики выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности из тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк».
Обновлено в 05:01