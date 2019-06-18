Экономика

Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в КремлеРИА Новости 05:26

Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков спрогнозировал скорый социальный эффект от реализации нацпроектов

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Песков: Эффект от национальных проектов будет уже в 2019 году

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Песков рассказал, когда Россия почувствует эффект от нацпроектов

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В Кремле рассказали, когда ждать эффекта от нацпроектов

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Песков озвучил ожидаемые в этом году эффекты от нацпроектов

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Песков оценил отрицательные прогнозы аналитиков по ВВП

Народные новости05:52

Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле

РИА Новости05:26
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Происшествия

Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке

В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Происшествия

«Ассоциация цыган» назвала свою версию ситуации с Чемодановкой

Руководитель Межрегиональной общественной организации "Ассоциация цыган" Артур Горбатов прояснил ситуацию с отъездом цыган из села Чемодановка после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Япония обеспокоена отправкой военных США на Ближний Восток

Обновлено в 02:05
Авто

Стало известно, когда выйдет новый Volkswagen Golf

Обновлено вчера в 16:33
Футбол

В ФИФА прокомментировали арест Платини

В пресс-службе ФИФА сообщили, что в организации осведомлены об аресте бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в получении взятки за проведение ЧМ-2022 в Катаре.
Обновлено в 07:10
Спорт

РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии

В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол

Бенитесу предложили годовой оклад в 13,5 млн евро за работу в Китае

Главный тренер английского "Ньюкасал Юнайтед" Рафаэль Бенитес получил предложение от китайского клуба "Далянь Ифан" на сумму в 13,5 млн евро в качестве ежегодной зарплаты.
Обновлено в 06:31
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Обновлено вчера в 17:47
Политика

Зеленский прибыл с визитом в Берлин

"Ночью президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", - говорится в сообщении администрации в Twitter.
Обновлено в 03:45
Политика

Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли

Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Политика

Додон поблагодарил Россию за стабилизацию ситуации в Молдавии

"Поблагодарил президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране", - написал Додон после встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Представитель Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Шойгу предложил воевать по-новому

Обновлено в 06:29
Путешествия

Отелей с системой «все включено» на Кубани стало больше на 30%

Обновлено в 06:47
Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Общество

В Госдуме оценили идею онлайн-поступления в университеты

В Госдуме оценили слова заместителя генерального директора организации "Цифровая экономика" Дмитрия Тер-Степанова о внедрении системы поступления в вузы через интернет.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей

Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Технологии

Мобильные операторы запустили проекты по поиску пропавших людей

Представитель оператора добавил, что за время пилотного проекта – с марта 2019 года – «Мегафон» провел 60 рассылок, после все пропавшие были найдены.
Обновлено в 06:05
Общество

Госдума приняла закон о статусе паломников

Документом в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" вводятся понятия "паломник" и "паломническая деятельность", для них предусмотрен специальный правовой статус, который до сегодняшнего дня отсутствовал.
Обновлено в 06:59
Экономика

В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Испании убили подростка из России

Известно, что девочка проживала в Испании с матерью и 16-летним братом. Мать уехала из страны, оставив детей одних.
Обновлено в 01:00
Политика

Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли

В полномочном представительстве президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) принято решение перенести на 2020 год работы по уточнению границ Дагестана и Чечни.
Обновлено в 02:04
Авто

Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа

В базе китайского сертификационного органа появились фотографии «Каптюра» второго поколения.
Обновлено в 06:13
Гаджеты

Эльдорадо запускает собственный бренд доступной техники Hi

Розничная сеть «Эльдорадо» объявила старт производства и продажи техники по доступным ценам под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс

Обновлено в 00:41
Политика

В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу

"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Огнеметчики ЮВО на учении в Северной Осетии выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности из ТОС «Солнцепёк»

В рамках специального учения с полком радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Тарское в Северной Осетии огнеметчики выполнили стрельбы термобарическим зарядом повышенной мощности из тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк».
Обновлено в 05:01
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