Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в КремлеРИА Новости 05:26

Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле

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